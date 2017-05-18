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Международные резервы России увеличились до $399,7 млрд

Международные резервы России выросли
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Международные резервы России выросли на 0,2% за период с 5 по 12 мая и по состоянию на 12 мая составили $399,7 млрд против $398,8 млрд неделей ранее.
Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
«Международные резервы за неделю, с 5 по 12 мая, повысились на $900 млн или на 0,2% под преобладавшим влиянием возврата банками-резидентами ранее предоставленных средств в иностранной валюте», — сообщили в ЦБ.
Ранее Министерство финансов России спрогнозировало доходы бюджета России в 2017 году на уровне 13 трлн рублей.
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