Международные резервы России увеличились до $399,7 млрд

Международные резервы России выросли на 0,2% за период с 5 по 12 мая и по состоянию на 12 мая составили $399,7 млрд против $398,8 млрд неделей ранее.

«Международные резервы за неделю, с 5 по 12 мая, повысились на $900 млн или на 0,2% под преобладавшим влиянием возврата банками-резидентами ранее предоставленных средств в иностранной валюте», — сообщили в ЦБ.