Правительству не хватило денег на помощь ипотечникам

Деньги, выделенные на госпрограмму по реструктуризации ипотечных кредитов, закончились за два месяца до официального срока завершения программы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников издания, теперь помощь не смогут получить около 19 тысяч человек.

За два предыдущих года россияне подали более 22 тысяч заявок для участия в программе реструктуризации. С февраля по апрель 2017 года помощи у властей попросили около 30 тысяч человек. Заявки 19 тысяч из них соответствовали критериям программы, что позволило бы заемщикам получить помощь государства. Источник, близкий к Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) пояснил, что программа официально заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок остановить было нельзя. Однако деньги, выделенные на помощь заемщикам, уже закончились.

Знакомый с ситуацией собеседник газеты добавил, что деньги, потраченные россиянами на сбор документов для получения помощи, компенсированы не будут. Для семьи из нескольких человек только стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости может составить около семи тысяч рублей, а это «является весьма заметной суммой для заемщиков и без того находящихся в тяжелом положении», отмечает издание.

По данным «Коммерсанта», властям удастся реструктурировать еще около 500 кредитов. В АИЖК заявили, что доля реструктурированных по программе долгов составляет четверть от их общего количества. В агентстве отметили, что банки предлагают клиентам с проблемной ипотекой собственные варианты разрешения ситуации.

Программа помощи ипотечникам стартовала в апреле 2015 года. Ее смысл заключается в реструктуризации проблемной ипотеки по ставке для клиента не выше 12 процентов годовых. Разницу банкам выплачивает АИЖК, которое получило для этого 4,5 миллиарда рублей из бюджета. Каждый участник программы может получить не более 600 тысяч рублей. В начале 2017 года срок окончания программы был перенесен с первого марта на 31 мая, а затем появилась информация, что ее могут снова продлить.