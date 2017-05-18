Ипотека не вписалась в срок годности

Как выяснил "Ъ" , больше половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов -- порядка 30 тыс. штук -- были поданы, когда объем средств, выделенных на соответствующую госпрограмму, закончился. Переоформить свои кредиты заемщики, обратившиеся за помощью в последние месяцы, уже не смогут. Решения о продлении сроков действия программы пока нет, при этом публичные заявления чиновников о необходимости ее совершенствования не вносят ясности в ситуацию.

За февраль--апрель 2017 года было подано более 30 тыс. заявок на реструктуризацию проблемных ипотечных кредитов в рамках специальной госпрограммы, реализуемой Агентством по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), рассказали "Ъ" несколько источников в правительстве. Для сравнения: за два предыдущих года реализации программы было подано всего около 22 тыс. заявок. Из последних 30 тыс. заявок 19 тыс. соответствуют условиям программы, и эти заемщики могли бы претендовать на предоставление госпомощи, если бы объем денег, выделенных на ее реализацию (4,5 млрд руб.), уже не был распределен. "По условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится",-- пояснил источник "Ъ", близкий к АИЖК. По предварительным оценкам, еще будет реструктурировано около 500 кредитов, говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией.

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12% годовых. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсируется банкам государством. Выплачивает возмещение АИЖК, для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 млрд руб. Один заемщик в рамках программы может получить от государства помощь в размере не более 600 тыс. руб. Для участия в программе граждане и их недвижимость должны соответствовать ряду требований, определенных правительством.

Таким образом, большинству заемщиков, рассчитывавших на помощь государства, получить ее не удастся. В АИЖК, впрочем, указывают, что доля реструктуризаций по программе помощи не превышает 25% от их общего числа. "Банки более активно оказывают помощь по собственным программам",-- отметили в агентстве. Обратиться за реструктуризацией в банк заемщики самостоятельно могли всегда, но госпрограмма предусматривала конкретные условия, в то время как банки договариваются на индивидуальных условиях, определяемых ими.

Именно конкретика была одним из преимуществ программы, но для участия в ней требовалось собрать существенный объем документов, в том числе и платные справки. Например, для семьи из нескольких человек только стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости (дается на каждого человека) может составлять до 7 тыс. руб., что является весьма заметной суммой для заемщиков и без того находящихся в тяжелом положении. "Основной причиной отказа в реструктуризации по госпрограмме является предоставление заемщиками неполного пакета документов для возможности формирования заключения о соответствии/несоответствии условиям программы,-- рассказали "Ъ" в РСХБ.-- Среди недостающих документов наиболее распространенными являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости, так как предоставление данных выписок является платной услугой и для многих заемщиков существенно затратной".

Затраты на платные выписки и сбор документов компенсированы не будут, по крайней мере на данный момент это не обсуждается, указывает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией, отмечая, что у наших граждан есть особенность -- проявлять активность в последний момент. "Действительно, многие собрали документы тогда, когда деньги, выделенные на программу, закончились,-- говорит зампред Абсолют-банка Татьяна Ушкова .-- Но заемщики ориентировались на дату окончания программы, а не на момент исчерпания лимита по ней". В начале года дата завершения программы была перенесена с 1 марта на 31 мая как раз для того, чтоб воспользоваться ею успели все желающие.

Минфину, Минэкономики и Кроме того, звучали высказывания чиновников, из которых заемщики могли сделать вывод о продлении программы, и потому не торопились, продолжает госпожа Ушкова. В марте--апреле ряд чиновников выступали с заявлениями о реализации данной программы. Более того, о возможности продления программы помощи заговорили после майских поручений Дмитрия Медведева , который дал распоряжение Минстрою Минюсту совместно с Банком России и АИЖК до 22 мая 2017 года представить в правительство предложения о дальнейшей реализации программы. Так, вчера замминистра Минфина Алексей Моисеев заявил, что предложения в рамках исполнения поручения председателя правительства готовятся. "Предложения будут направлены в правительство, которое примет решение",-- сказал он, не уточнив конкретных сроков. Однако, по информации "Ъ", единой позиции относительно целесообразности продления программы и выделения дополнительных средств у ведомств нет.

Однако граждане на продление программы, видимо рассчитывали. Показательным является тот факт, что, по словам участников рынка, после объявления о продлении программы, участились случаи сознательного прекращения обслуживания кредитов со стороны заемщиков. "Логично предположить, что заемщики, формально соответствующие требованиям программы, пытались использовать последний шанс и намеренно допускали просрочки, чтоб получить льготные условия погашения,-- указывает собеседник в одном из банков.-- Однако теперь им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени, что не всегда просто".

Юлия Локшина