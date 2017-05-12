Обнуление российского рынка

Третий месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в российские активы. За это время они вывели из российских акций $1,136 млрд, что превысило поступления начала года. Зарубежные инвесторы разочарованы темпами сближения США и России, а также динамикой цен на нефть. Поэтому они выбирают рынки с более низким уровнем политического риска, особенно если он подкреплен высокими темпами роста экономики.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения на российском фондовом рынке. По оценкам “Ъ” , основанным на данных «Ренессанс капитала», объем средств, выведенный из России в период с 4 по 10 мая, превысил $73 млн. Это почти на треть больше оттока зафиксированного неделей ранее ($56 млн). Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за неполные три месяца он превысил $1,136 млрд. В результате иностранные инвесторы вывели из фондов этой категории больше, чем было инвестировано в первые два месяца года (почти $1,1 млрд).

В начале года аналитики иностранных инвестбанков весьма оптимистично смотрели на российский рынок, и результат по привлечению в российские фонды первые два месяца был лучшим среди всех развивающихся стран. Такой оптимизм во многом был основан на надеждах, что с приходом к власти в США Дональда Трампа произойдет потепление отношений с Россией и, как следствие, сняты или смягчены санкции, отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит Закиров. Однако надежды инвесторов не оправдались. С момента инаугурации нового президента США прошло более трех месяцев, а риторика новой администрации не только не смягчилась, но стала более жесткой. К тому же активизация США на Ближнем и Дальнем Востоке вызвала негативную реакцию в России. По словам начальника управления инвестиций «Райффайзен капитала» Владимира Веденеева, «в скорое снятие санкций уже никто, пожалуй, не верит».

Впрочем, не полностью оправдались надежды инвесторов и в отношении эффекта от ноябрьского соглашения ОПЕК по заморозке добычи. «Соглашение настроило инвесторов на активное сокращение дисбаланса спроса и предложения, а также возвращение стоимости нефти Brent к середине года до уровня $60 за баррель»,— отмечает Фарит Закиров. Однако принятых решений ОПЕК оказалось недостаточно, чтобы компенсировать восстановившуюся добычу топлива в США, которая выросла с начала года более чем на 0,5 млн баррелей в сутки.

В результате стоимость североморской нефти вместо возвращения к уровню $60 за баррель упала в начале мая ниже уровня $50 за баррель. А вместе с ней снизилась и привлекательность российского фондового рынка. «Как только основные движущие факторы начали слабеть, инвесторы стали фиксировать прибыль в России и уходить на другие развивающиеся рынки»,— отмечает Владимир Веденеев