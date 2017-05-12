Немецкий производитель автокомпонентов передумал строить завод в России

Дочерняя структура немецкой компании Mann+Hummel отказалась от строительства в особой экономической зоне «Тольятти» завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Самарской области.

«Манн+Хуммель Тольятти» отказалась от проекта, площадка вместе с недостроенными производственными корпусами в феврале была продана компании «ПМ-композит».

Компания, производящая воздушные фильтры и впускные модули, планировала вложить в тольяттинскую площадку 444 миллиона рублей, уточняет Rambler News Service . Объем производства должен был составить 450 тысяч комплектов в год. Один завод у Mann+Hummel в России уже есть завод, он находится в Набережных Челнах.

Другой немецкий производитель узлов для автомобилей «Мубеа компоненты подвески Русь» («дочка» немецкой группы Mubea) сдвинул сроки строительства предприятия в особой экономической зоне.

«Компания столкнулась с необходимостью корректировки своих планов на этапе проектирования корпуса в ОЭЗ и начале строительных работ. Это связано с уменьшением объема производства автомобилей на российском рынке», — поясняется в сообщении. Завод должен быть построен и запущен в эксплуатацию в 2020 году.

Продажи новых легковых автомобилей в России падают с 2013 года. По итогам 2016-го было реализовано 1,42 миллиона машин. В текущем году наблюдается медленное восстановление спроса: за четыре месяца продажи выросли на 2,6 процента, до 452 тысячи единиц.