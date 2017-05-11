В России найден аналог налога на бездетность

Журналист Александра Баязитова заявила, что в Налоговом кодексе уже существует налог на «малодетность», а бездетные граждане платят 1,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает life.ru.

«Всякая бездетная семья его платит — хотя многие и не подозревают об этом. И он действительно небольшой, правда, насчёт обидности не уверена. Называется "налоговый вычет на детей". На эту сумму семьи с детьми могут уменьшить свой подоходный налог, а вот бездетные граждане этой льготы лишены. Разница между льготой и полной суммой НДФЛ и есть искомый «налог на малодетность», - рассказала Баязитова.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиянина составила 36,2 тысячи рублей. С семейной бездетной пары с месячным доходом в 72,4 тысячи рублей в государственный бюджет спишут 9 412 рублей подоходного налога. При этом для семьи с тремя детьми налог составит 7904 рубля, что на 1500 рублей меньше, чем для бездетной пары.

Ранее сообщалось, что директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект закона «О статусе многодетных семей», который должен помочь решить проблемы в сфере демографии к 2030 году.

Авторы проекта предлагают ввести для россиян, у которых один ребенок или нет детей (не по медицинским показаниям), специальный налог. Размер его пока не определен.