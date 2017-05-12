Обозначен срок ввода продуктовых карточек

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что программа продовольственной помощи малоимущим будет запущена «в лучшем случае» во второй половине 2018 года. Об этом сообщает ТАСС

Глава Минпромторга отметил, что программа «наберет силу» в 2019 году. Мантуров добавил, что термин «продовольственные карточки» будет заменен на «продовольственные сертификаты».

В сентябре прошлого года Мантуров также говорил, что программа продовольственной помощи может быть запущена только в 2018-м. Специалисты Минпромторга заявляли, что на ее реализацию требуется 70 миллиардов рублей. Подобная программа действует в США, где гражданам страны, имеющим низкие доходы, ежемесячно выдают талоны на 126 долларов (чуть более семи тысяч рублей), которые они могут тратить на любые необходимые продукты.

В РФ продуктовые карточки смогут получить малоимущие граждане. В эту категорию входят россияне, средний доход которых не превышает прожиточного минимума. Для получения карты придется доказать, что в сложном материальном положении гражданин оказался не по собственной вине.

Каждый месяц на карту будут зачислять баллы примерно на 1400 рублей. Их можно будет использовать во всех магазинах, участвующих в программе, а позже появится возможность расплачиваться ими в столовых и кафе. Баллы нельзя обналичивать и копить: после истечения определенного срока они сгорают. Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары.