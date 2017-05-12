«Народные облигации» скупили состоятельные россияне

«Средний объем заявки на приобретение ОФЗ-н составляет около одного миллиона рублей. По нашим данным, преимущественно подаются заявки на приобретение ОФЗ-н на сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Таким образом, ОФЗ-н пока еще не дошли до массового» инвестора», — отметил он.

26 апреля стартовала продажа дебютного выпуска «народных облигаций». Их можно приобрести в Сбербанке ВТБ 24 . В Минфине говорили, что условия выпуска ОФЗ-н являются щедрыми. Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.

Месяцем ранее Вышковский говорил, что целевая аудитория ОФЗ-н — россияне с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка.