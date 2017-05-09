Норму ввоза посылок без пошлин снизят в пять раз

В июне страны Евразийского экономического союза должны поставить точку в дискуссии об ограничении беспошлинного ввоза товаров из-за границы в багаже и почтовых посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Согласованные экспертами сторон предложения сводятся к пятикратному сокращению максимального порога беспошлинного ввоза по почтовым каналам (до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года) и трехкратному - в багаже (до 1000 евро с 2019 года, до 750 евро с 2020 года и до 500 евро с 2021 года). Будет также вдвое (до 25 кг) снижена весовая норма ввоза товаров в багаже. Новые ограничения не коснутся только авиапассажиров.

Проект решения об этом Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован для общественного обсуждения. Разговор о снижении норм беспошлинного ввоза возникал в течение последних двух лет, в том числе на уровне премьер-министров стран ЕАЭС. "В первую очередь инициатива шла от белорусской стороны", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе ЕЭК.

Огромная разница между нормами беспошлинного ввоза в Белоруссии (22 евро), России и Казахстане (1000 евро), имеющих общее таможенное пространство, стимулирует бизнес к "кривым" схемам доставки посылок с китайскими и европейскими товарами.

Такие же, как и в опубликованном проекте, нормы и этапы, привязанные к вступлению в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, изложены в поручении Евразийского межправительственного совета (есть у "РГ"), которое было дано в ноябре Евразийской комиссии. К обсуждению размера пошлин, которые взимаются сверх стоимостных и весовых норм товаров, ввозимых в багаже, страны ЕАЭС должны вернуться в 2017 году, следует из поручения. Пока предложено оставить действующий размер пошлины: 30 процентов, но не менее 4 евро за килограмм в части превышения стоимостной или весовой (31 кг) нормы ввоза.

В ЕЭК пояснили, что подготовленный проект документа обсуждался экспертами стран Союза на площадке ЕЭК. Он будет дорабатываться по итогам общественного обсуждения (завершается 3 июня), рассмотрения Коллегией (предположительно, пройдет в июне) и Советом ЕЭК. Очередное совещание на площадке ЕЭК намечено на первую декаду июня, в свою очередь сообщила помощник министра экономического развития, пресс-секретарь Елена Лашкина , не уточнив позиции ведомства. Представитель Федеральной таможенной службы напомнил, что таможня последовательно выступала за снижение порога, и адресовал все вопросы к минфину . Представитель минфина от комментариев воздержалась, сказав, что вопрос обсуждается.

Снижение норм беспошлинного ввоза способствует росту отечественного производства и вместе с тем направлено на борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые ввозят по международным почтовым каналам товары на продажу без уплаты пошлин, объяснили "РГ" смысл предложений в ЕЭК.

Российские продавцы давно выступают за более радикальную меру - введение НДС на трансграничные посылки. Вопрос взимать с почтовых отправлений этот налог или нет, останется в компетенции правительств стран ЕАЭС, они же смогут устанавливать и более низкие, чем евразийские, нормы беспошлинного ввоза.

Средний чек покупок в зарубежных интернет-магазинах уже ниже 20 долларов, так что сам по себе более низкий порог пройдет незамеченным для абсолютного большинства потребителей, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Если, конечно, это не будет сопровождаться введением обременительных процедур таможенного контроля. Что касается борьбы с недобросовестным бизнесом, то польза от снижения порога далеко не очевидна, считает эксперт: перепродажей товаров из зарубежных интернет-магазинов занимаются мелкие фирмы, и этот поток многократно уступает объему классического серого импорта, который ввозится фурами.

Расходы на контроль за уплатой пошлин могут перекрыть дополнительные поступления от них в бюджет