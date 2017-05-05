Количество получателей пенсий через «Почту России» за год сократилось на 440 тыс. человек

Российские пенсионеры стали реже пользоваться услугами « Почты России » для получения пенсии, следует из данных Пенсионного фонда (ПФР), предоставленных RNS. Если в 2015 году через почтовые организации пенсию получали 34,8% россиян, то в 2016 году таких было уже 33,3%. При этом общее число пенсионеров выросло.

Число пенсионеров в России за год увеличилось с 42,7 млн до 43,3 млн человек. Как следует из материалов ПФР, в 2015 году услугами «Почты России» для получения пенсии пользовались 14,85 млн человек, а в 2016 году — 14,41 млн человек. Таким образом, их число сократилось на 440 тыс. человек.

Популярность банковских каналов для получения пенсии за год значительно выросла. В 2015 году в банках пенсию получали 57,8% пенсионеров (24,68 млн человек), в 2016 году таких было уже 61,6% (26,67 млн человек).

По данным ПФР, больше всего пенсионеров обслуживается в Сбербанке . За год их число выросло на 1,9 млн человек или на 12,8% — 14,8 млн человек в 2015 году до 16,7 млн человек в 2016 году.

С 2010 года популярность «Почты России» для получения пенсий упала на треть. По данным ПФР, в 2010 году услугами почты пользовались 50% пенсионеров (19,74 млн человек), в 2016 году таких было уже 33,3% (14,42 млн человек). То есть общее число клиентов сократилось на 5,43 млн человек, численность пенсионеров за тот же период выросла на 3,6 млн человек.

В банках с 2010 года пенсию стали получать на 60% чаще. В 2010 году таких было 41% (16,28 млн человек), в 2016 году — уже 61,6% (26,67 млн человек). Прирост составил 10,4 млн человек.

«Почта России» объясняет такой переток клиентов естественными процессами в экономике. «Тенденция снижения количества пенсионеров, получающих выплаты наличными, наблюдается на протяжении длительного времени и соответствует общей тенденции сокращения доли наличных операций в экономике. Одной из основных задач создания «Почта-банка» как раз и являлась возможность предоставления зачисления пенсии на банковский счет, что является дополнительной альтернативой доставки пенсии на дом», — пояснили в пресс-службе «Почты России».

«Почта-банк» был создан в 2015 году на основе «Лето-банка» , входившего в розничный бизнес группы ВТБ . Как пояснили RNS в ВТБ, с 2015 года количество клиентов-пенсионеров в целом по группе выросло вдвое.

«С 2015 года в розничном бизнесе банка ВТБ количество клиентов, получающих пенсии на карты, увеличилось вдвое, до 66 тыс. человек. Мы видим, что клиенты данной категории все активнее проводят такие операции как оплата сотовой связи, услуг ЖКХ или оформление депозитов в онлайн-каналах», — сказал представитель банка.

Ранее в одном из отделений «Почты России» появилась адресованная пенсионерам рекомендация не использовать электронные деньги и безналичные переводы. Фотографию объявление опубликовали пользователи социальной сети Facebook. Как пояснили RNS в «Почте России», объявление появилось в одном из отделений почтового оператора в городе Кирово-Чепецке без согласования с руководством. С сотрудниками отделения проведен инструктаж о правилах размещения рекламных объявлений.