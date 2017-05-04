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Путин поручил Газпрому приступить к укладке труб морской части «Турецкого потока»
Президент Владимир Путин поручил российской компании «Газпром» начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока». Как заявил глава компании Алексей Миллер, Газпром завершил подготовительные работы по газопроводу «Турецкий поток» и готов начать укладку морского участка в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце марта Газпром создал в Стамбуле South Stream Transport B.V. для реализации «Турецкого потока».
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