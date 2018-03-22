AeroCool AC120 RGB: стильное геймерское кресло с подсветкой

О том, насколько большой прорыв совершила индустрия компьютерных игр за последние годы, говорит хотя бы то, что понятие «на минималках» у профи и стремящихся к этому статусу давно осталось в прошлом. Наши компьютеры с лихвой покрывают системные требования даже самых прожорливых новинок, а игровые аксессуары давно перестали быть роскошью, превратившись в необходимость, без которой не видать себя в первых строчках турнирных таблиц по киберспорту. Наша редакция хоть и не замечена в знаковых танковых баталиях и прочих MMORPG-сражениях, но чисто по-человечески смогла оценить комфорт и объективные преимущества одного такого аксессуара, а именно — геймерского кресла AeroCool AC120 RGB.

Не обязательно быть графическим дизайнером, чтобы заметить в названии продукта аббревиатуру, намекающую на что-то, связанное с цветом. Действительно, RGB — это то самое яркое отличие данной модели от настолько же продуманной серии AC120/220 AIR. Суть ее в наличии оптоволоконной вставки по периметру сидения и спинки кресла, которая может менять свою подсветку в одном из 4 режимов: белая «дышащая» подсветка, RGB-подсветка и мигающая подсветка из 3 или 16 цветов. При этом управлять всем этим можно при помощи удобного пульта ДУ без отрыва от процесса игры, подстраиваясь под тон геймплея, подсветку игровой системы или, в конце концов, свое текущее настроение.

Если кто-то скажет, что для игрового кресла подсветка — это вещь совершенно не обязательная, то вы просто не видели ее вживую! В «боевом» состоянии AeroCool AC120 RGB выглядит совершенно потрясающе, особенно в сочетании с ПВХ-покрытием на задней поверхности кресла, имитирующим карбон в отделке дорогих суперкаров.

Внешне кресло хоть и выглядит достаточно изящно, но вес способно удерживать по-настоящему серьезный — до 150 кг!

Выложив главного туза в рукаве на стол, можно рассказать и о чисто технических, но не менее важных характеристиках кресла и его эргономике. Так, например, стильный дизайн в AeroCool AC120 RGB отлично сочетается с уникальной технологией AIR, которая использует нетканые материалы высокого класса, пенный наполнитель и внешне безупречные пористые покрытия. Все это позволяет геймеру ощутить небывалый комфорт, как в салоне дорогого авто, где предусмотрена система вентиляции сидений.

Небольшой, но приятный подарок ждет всех покупателей AeroCool AC120 RGB — в комплект поставки кресла входит многофункциональная подушка под шею.

Само собой, у модели AeroCool AC120 RGB легко и просто регулируется высота, настраиваются для пущего комфорта по горизонтали и вертикали подлокотники, а также полностью откидывается спинка, что позволяет устраивать тихие часы сна в недолгие моменты покоя карьеры профессионального геймера.

В итоге можно сказать, что геймерское кресло AeroCool AC120 RGB не просто выполняет «программу минимум», обеспечивая комфортное положение телу во время многочасовых игровых сессий, но и перевыполняет ее. Оно стильно и современно выглядит, а также эффектно освещает в темноте пространство вокруг компьютера, превращая эти несколько квадратных метров в твой собственный виртуальный мир, который перетек с экрана в реальность.