Из кассы банка РПЦ исчезли 5 млрд рублей

Аудиторы обнаружили крупную недостачу в кассе банка "Пересвет" . Руководство банка не сообщает, какая именно сумма пропала. Источники "Ведомостей" считают, что речь идет как минимум о 5 млрд рублей.

Один из источников издания утверждает, что временная администрация обнаружила в банке недостачу на 780 млн рублей, примерно 50 млн долларов и 25 млн евро. Выяснилось, что деньги выдавались под расписки и под отчет, но документы о том, кому были выданы деньги, не нашлись. Кассиры банка рассказали, что деньги выдавались "под честное слово".

Аналитик Fitch Александр Данилов рассказал изданию, что деньги могли использовать для погашения выданных банку кредитов, чтобы избежать просроченной задолженности. Президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов уточняет, что в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу.