Airbnb впервые раскрыл статистику по России

Комиссия сервиса с владельцев сдаваемого жилья составляет 3–5%, с гостей – 5–15%. Таким образом, выручка Airbnb в России за указанный период могла достичь $6,4 млн.

Самыми популярными городами в России по сдаче жилья через Airbnb стали Санкт-Петербург (4 тысячи арендодателей) и Москва (2,7 тысячи).

За указанный период арендодатели приняли 400 тысяч гостей, что на 85% больше показателя аналогичного периода годом ранее. Причем 43% туристов пришлось на Санкт-Петербург и 25% — на Москву.

«Россия показывает рекордные темпы роста въездного туризма среди путешественников, останавливающихся на Airbnb. Мы уже вошли в наш внутренний топ-10 стран по этому показателю, и, учитывая наши планы на следующий год, мы можем обойти Мексику и даже сравняться с Великобританией», — заявил гендиректор Airbnb в России и странах Восточной Европы Андрей Вербицкий.

В основном туристы бронируют квартиры (77% объявлений), 19% бронирований – отдельные комнаты, в среднем гости останавливаются на 4,5 ночи.

В апреле этого года Airbnb ликвидировал свое подразделение в России.