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Рубль пошел на снижение
Российская валюта из расчета на «завтра» подешевела по отношению к доллару на 7 копеек, по отношению к евро – на 8 копеек. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Курс доллара достиг отметки в 56,99 рубля, евро – 62,12 рубля. Эксперты связывают понижение с дешевеющей нефтью. Баррель сорта Brent во вторник стоил 51,5 долларов. Аналитики ожидают публикацию данных о росте добычи нефти в США и Ливии. Однако от обрушения российскую валюту спасают надежды на снижение геополитических рисков. Кроме того, рубль поддержали слова федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выразившей надежду на отмену антироссийских санкций при выполнении минских соглашений. Эксперты считают, что интервенции министерства финансов России не повлияют сильно на курс рубля.
«Дневной объем покупок (Минфином РФ – прим. Рамблер) иностранной валюты немного увеличится - с 60 миллионов долларов в апреле примерно до 70 миллионов в мае (исходя из средних цен на нефть и данных по добыче). Такой небольшой объем интервенций вряд ли ощутимо скажется на динамике рубля», - заявил аналитик компании «Сбербанк КИБ» Том Левинсон.
По словам экспертов, на ситуацию с курсом валют окажут влияние ближайшее заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), публикация отчета о занятости вне сельскохозяйственного сектора США и второй тур выборов на пост президента Франции. 7 мая во втором туре за пост главы государства поборются лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.
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