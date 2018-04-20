В США возможно ужесточат экологические нормы для импортных автомобилей

Американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывался по поводу отечественного автопрома и ввозимой в страну автотехники.

В частности, он много раз предлагал зарубежным автопроизводителям размещать свои заводы в Соединенных Штатах . Взамен со своей стороны он обещал хорошие скидки на пошлине и всевозможные льготы тем, кто решит выпускать автомобили локально в США.

Как сообщает издание Wall Street Journal, американский президент поручил всем службам, связанным с экологией разработать новые стандарты для ввозимых в страну автомобилей зарубежного производства.

Таким образом Трамп хочет «расшевелить» несговорчивых заграничных партнеров.

А еще в США могут ввести двадцатипятипроцентные пошлины на автомобили из Европы, если ЕС не прекратит повышать сборы на американские машины.

Как считают автоэксперты, Трамп таким образом желает усилить позиции отечественного автопрома, сделав его продукцию доступнее для американцев.