США ужесточает экологические нормы для ввозимых авто

Для того, чтобы поддержать собственный автопром, власти Соединённых Штатов Америки приняли решение ужесточить экологические нормы для автомобилей, которые импортируются в страну.

В настоящее время президент Америки Дональд Трамп обратился в контролирующую структуру с требованием в срочном порядке рассмотреть этот вопрос и разработать обновлённый план по ужесточению стандартов для иностранных автомобилей. По мнению экспертов, американский рынок продолжает оставаться одним из самых крупных в мире, поэтому если новые нормы будут всё-таки введены, это заставит многих автопроизводителей всего мира пересмотреть свои собственные экологические стандарты и модернизировать технологии, чтобы соответствовать требованиям.

Одновременно с этим финансисты отмечают обязательное удорожание автомобилей, которые будут ввозиться в Соединённые Штаты. Дело в том, что внесение изменений в любой процесс сборки автомобилей характеризуется большими финансовыми затратами, которые производители будут компенсировать за счёт американских покупателей.