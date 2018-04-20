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США ужесточает экологические нормы для ввозимых авто
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США ужесточает экологические нормы для ввозимых авто 

Daily-Motor 33 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Для того, чтобы поддержать собственный автопром, власти Соединённых Штатов Америки приняли решение ужесточить экологические нормы для автомобилей, которые импортируются в страну.
В настоящее время президент Америки Дональд Трамп обратился в контролирующую структуру с требованием в срочном порядке рассмотреть этот вопрос и разработать обновлённый план по ужесточению стандартов для иностранных автомобилей. По мнению экспертов, американский рынок продолжает оставаться одним из самых крупных в мире, поэтому если новые нормы будут всё-таки введены, это заставит многих автопроизводителей всего мира пересмотреть свои собственные экологические стандарты и модернизировать технологии, чтобы соответствовать требованиям.
Одновременно с этим финансисты отмечают обязательное удорожание автомобилей, которые будут ввозиться в Соединённые Штаты. Дело в том, что внесение изменений в любой процесс сборки автомобилей характеризуется большими финансовыми затратами, которые производители будут компенсировать за счёт американских покупателей.
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