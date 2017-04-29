Экс-министр Улюкаев вышел на утреннюю пробежку

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео , на котором запечатлен бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев

Во время пробежки с Улюкаевым пообщался корреспондент РЕН ТВ. Экс-министр кратко ответил на некоторые вопросы. Он заявил, что у него все в порядке со здоровьем.

"Отличное (здоровье)", - сказал он.

Также он прокомментировал слухи, которые появились в СМИ о его плохом самочувствии.

"Не дождутся", - добавил он.

После этих слов Улюкаев больше не стал ни о чем говорить, убегая вперед.

Напомним, что Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Следователи рассматривают версию, по которой экс-министр должен был получить данную сумму за положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести "Башнефть"