Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников вне майских указов

ТАСС Бюджетникам, не отмеченным в «майских указах», проведут индексацию зарплат с учетом инфляции. С таким предложением выступил Владимир Путин . Слова президента России передает

«Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют «неуказными категориями бюджетников». Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов», - заявил Путин.

Путин сделал свое заявление во время заседания с министрами. Глава государства поручил руководителям ведомства «проработать варианты». Путин попросил «не затягивать» с обсуждением вопроса, так как в настоящее время готовится проект бюджета на 2018 год. Президент подчеркнул, что тема индексации зарплат в бюджетной сфере касается миллионов россиян.

Майские указы – серия из 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. В них содержатся 218 поручений правительству. Поставленные задачи должны быть выполнены в течение 2012-2020 годов. По словам главы ОНФ Алексея Анисимова, на настоящий момент выполнены 35 поручений.

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