Ещё
В России инфляция для богатых растет быстрее, чем для бедных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России инфляция для богатых растет быстрее, чем для бедных 

ГОРОБЗОР.РУ 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Согласно данным, за последний квартал зажиточные слои населения стали больше платить за потребительскую корзину.
Рост уровня инфляции для богатых опередил россиян, находящихся за чертой бедности. Эксперты считают, что инфляционные ожидания населения изменились из-за коммунальных услуг. На второй и третьей позиции находятся продукты и прочие необходимые товары. Так как за последние полгода тарифы на услуги ЖКХ значительно не претерпели изменений, то рост цен затронул бедных, которые привыкли тратить на продукты и деликатесы.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Росстандарт вводит меры против недолива на АЗС Законопроект о повышении НДС и обновлении тарифов страховых взносов принят в первом чтении Цены на бензин в России остановились
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку70
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
ЕС дал Порошенко миллиард евро43
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение