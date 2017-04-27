В Минэнерго объяснили рост тарифов ситуацией вокруг Крыма

Повышение тарифов на электроэнергию связано с ситуацией вокруг Крыма. С таким заявлением выступил представитель пресс-службы Минэнерго России Павел Федоров. Его слова приводит радиостанции «Говорит Москва»

«В настоящее время осуществляется предэксплуатационное обслуживание объектов Энергомоста Краснодарский край — полуостров Крым. В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа», — заявил Федоров.

Корректировки будут вводиться исходя из коэффициента 1,1203. Своим заявлением Федоров опроверг сообщения о том, что повышение тарифов вызвано гуманитарными поставками в Луганскую народную республику (ЛНР). Представитель ведомства отметил, что с декабря 2015 года электроэнергия в Крым поставляется из энергосистемы России.

27 апреля в газете «Коммерсантъ» вышла статья, в которой утверждалось, что повышение коэффициента в формуле расчета тарифа вызвано гуманитарными поставками электроэнергии в ЛНР. В настоящий момент ставка для Единой энергосистемы России – 319 рублей/МВт в час. Российские власти заявили о готовности помочь с поставками электроэнергии в ЛНР 25 апреля 2017 года после того, как украинская сторона прекратила поставки.