За электричество в ЛНР заплатят россияне

Электроэнергию, которую Россия в качестве гуманитарной помощи будет поставлять в самопровозглашенную Луганскую народную республику, могут записать в потери Федеральной сетевой компании , которая входит в «Россети» . Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсант».

По словам собеседников издания, потери компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК.

«Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения», — рассказал источник издания.

Отмечается, что ФСК будет учитывать повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По данным экспертов, тариф ФКС поднимется на 2,5%. Таким образом россияне переплатят 2-4,6 миллиарда рублей в год.

Ранее директор «ЛЭО» Владимир Грицай заявил, что со среды, 25 апреля, Украина прекращает поставлять электроэнергию в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.