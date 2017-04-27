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За электричество в ЛНР заплатят россияне
Электроэнергию, которую Россия в качестве гуманитарной помощи будет поставлять в самопровозглашенную Луганскую народную республику, могут записать в потери Федеральной сетевой компании, которая входит в «Россети». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсант».
По словам собеседников издания, потери компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК.
«Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения», — рассказал источник издания.
Отмечается, что ФСК будет учитывать повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По данным экспертов, тариф ФКС поднимется на 2,5%. Таким образом россияне переплатят 2-4,6 миллиарда рублей в год.
Ранее директор «ЛЭО» Владимир Грицай заявил, что со среды, 25 апреля, Украина прекращает поставлять электроэнергию в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.
Сообщалось, что «ЛЭО» просит разрешение у украинского правительства о прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую Украиной часть Луганской области из-за долгов по оплате.
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