Запрет на курение вейпов приняли в Вологодской области

ВОЛОГДА , 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Депутаты Вологодского заксобрания запретили курение электронных сигарет (вейпов) в общественных местах. Такое решение единогласно приняли парламентарии на заседании 18 апреля.

"Предлагаем запретить курение электронных сигарет (вейпов) в общественных местах, это ограничение вводится по аналогии с ограничением употребления обычных сигарет. Введение такого запрета позволит оградить несовершеннолетних от воздействия паров, выделяемых при употреблении электронных сигарет", — представил закон председатель комитета по экономической политике и собственности Денис Долженко.

Как отметил по результатам голосования спикер Вологодского заксобрания Андрей Луценко , закон одобрен в целом. Депутаты утвердили и размер штрафов за нарушение введенного запрета — от 500 до 1500 рублей.

Как ранее пояснял Долженко, в 2017 году в области приняли закон, запретивший продавать несовершеннолетним вейпы, а также жидкости к ним. Однако курение вейпов оставалось свободным — на них не распространяется запрет федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако пары вейпов также негативно сказываются на детях и подростках, как и обычные сигареты. Поэтому депутаты выступили с предложением ограничить курение электронных сигарет в общественных местах.

Запрет на курение вейпов веден на территориях и в помещениях учреждений образования, спорта, культуры, органов по делам молодежи, здравоохранения и курортно-санитарного лечения, в общественном транспорте, лифтах и других помещениях многоквартирных домов, а также на детских площадках и пляжах. При этом, отмечали депутаты, к ним продолжают поступать предложения, чтобы расширить зоны, свободные от курения и увеличить штрафы.