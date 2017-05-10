ФНС разъяснила особенности уплаты налога дачниками и садоводами

Порядок начисления земельного налога для садоводческих, огороднических и дачных объединений зависит от того, на кого оформлено право на землю, поясняет налоговая служба

Садовые, огородные и дачные участки могут закрепляться на вещных правах за физическими лицами, то есть гражданами. В этом случае именно они должны платить земельный налог, исключая льготников, которые от него освобождаются.

Земли общего пользования под дорогами, строениями, линейными сооружениями - могут находиться в собственности или бессрочном пользовании у садоводческих, огороднических и дачных объединений либо в общей собственности их участников. Тогда платить налог должно юридическое лицо либо члены некоммерческого объединения.

В ФНС уточняют, что база для исчисления налога (кадастровая стоимость земли) в отношении участков в общей долевой собственности определяется для каждого из собственников пропорционально долям, а в отношении участков в общей совместной собственности - для каждого собственника в равных долях.

Кстати, судя по последним данным Росреестра , россияне стали делать больше попыток оспорить кадастровую стоимость земли. В первом квартале 2017 года комиссии, созданные при этом ведомстве, рассмотрели в 1,5 раза больше таких заявлений, чем за это время в прошлом году: 4 тысячи заявлений в отношении 8,8 тысячи объектов.

Решение о пересмотре было принято в отношении 56,1 процента заявлений.