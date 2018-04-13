Золото колеблется в цене после резкого удешевления накануне

Стоимость золота колеблется в пятницу, пытаясь выйти в коррекционный тренд после снижения цены металла в четверг, которое стало самым резким удешевлением актива за более чем две недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,8 доллара, или на 0,13% — до 1340,2 доллара за тройскую унцию. В четверг фьючерсы на золото потеряли 1,43%, снизившись до минимума с 28 марта. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,01% — до 16,46 доллара за унцию.

По-прежнему основными факторами, влияющими на торги золотом, являются геополитические риски в связи с возможной атакой США на Сирию и торговой войной между Штатами и КНР

При этом в среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут «хорошие, новые и „умные“, имея в виду ракеты США, которые могут быть направлены в Сирию в качестве ответа на химатаку в стране. США обвиняют в ней сирийские власти, Москва при этом опровергает информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.