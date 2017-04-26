США ввели дополнительные пошлины на канадские пиломатериалы из-за демпинга - Росс

США вводят пошлины на канадскую древесину в связи с искусственным занижением экспортных цен, заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс.

"Согласно принятому вчера предварительному решению, начиная с сегодняшнего дня мы вводим равноценные пошлины на пиломатериалы из мягкой древесины из Канады", - сообщил Росс на брифинге.

Пошлины, размер которых составит от 3% до 24%, коснутся пяти крупнейших канадских поставщиков.

Как заявил Росс, проблема искусственного занижения цен на экспортируемую в США древесину не нова и существует на протяжении некоторого времени. Он сообщил, что за три месяца до введения пошлин США предупредили Канаду о готовящемся решении, поэтому пошлины коснутся и ввезенных за это время по заниженным ценам материалов.

Отвечая на опасения американцев о том, что введение пошлин приведет к росту цен на пиломатериалы и стоимости строительства жилья, Росс заверил, что повышение цен будет "незначительным".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп также пригрозил Канаде ответными мерами в связи с введением ограничений на поставки американской молочной продукции. Глава ведомства сообщил в связи с этим, что с введением новых ограничений Канада "не дает американским производителям молочной продукции продавать свою продукцию в Канаде" и Вашингтон "изучает, если возможность исправить это".

Он заверил, что "молочная история" не связана с расследованием в отношении поставок древесины и отверг предположение о том, что США и Канада начали торговую войну.

"Они (Канада) - близкий союзник и в целом хорошие соседи, но это не означает, что они не должны играть по правилам", - сказал Росс, заметив, что "хорошие соседи не демпингуют пиломатериалы".