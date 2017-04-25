Инфляция в ЕС превзошла российскую в шесть раз

Темпы роста цен в марте 2017 года в среднем по Евросоюзу оказались в шесть раз выше, чем в России. Инфляция в ЕС составила 0,6 процента по сравнению с концом февраля, тогда как в России — только 0,1 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата.

При этом по итогам первого квартала цены в Европе росли медленнее, чем в России (0,4 процента против одного процента). Это связано с тем, что в ЕС был существенный спад цен в январе, тогда как в РФ в этом месяце они традиционно растут наиболее высокими темпами.

Быстрее всего в ЕС в марте цены росли в Эстонии (2,1 процента) и Италии (1,9 процента). В Нидерландах и Польше рост составил 0,8 процента. В Германии инфляция оказалась нулевой. В Испании и Румынии было зафиксировано снижение цен на 0,2 процента.

Инфляция в России может опуститься до целевого уровня ЦБ — четыре процента — в третьем квартале. В 2016 году инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. На фоне роста оптимизма респонденты улучшили свои оценки будущей динамики производства, уровня жизни населения и ситуации с безработицей.