СМИ сообщили о снижении материнской и младенческой смертности в России

Материнская и младенческая смертность в России снизилась в 2017 году на 27% и 8,3% соответственно по сравнению с 2016-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав

Это рекордно низкий показатель за всё постсоветское время.

В прошлом году материнская смертность упала до 7,3 случая на 100 тыс., младенческая — до 5,5 случаев на 1 тыс.

Из итогового доклада Минздрава следует, что снижение младенческой смертности продолжается и в этом году. В январе показатель составил 5,3 случая на 1 тыс.

Ранее СМИ сообщили о рекордном снижении смертности от туберкулёза в России.