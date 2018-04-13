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СМИ сообщили о снижении материнской и младенческой смертности в России
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СМИ сообщили о снижении материнской и младенческой смертности в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Материнская и младенческая смертность в России снизилась в 2017 году на 27% и 8,3% соответственно по сравнению с 2016-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.
Это рекордно низкий показатель за всё постсоветское время.
В прошлом году материнская смертность упала до 7,3 случая на 100 тыс., младенческая — до 5,5 случаев на 1 тыс.
Из итогового доклада Минздрава следует, что снижение младенческой смертности продолжается и в этом году. В январе показатель составил 5,3 случая на 1 тыс.
Ранее СМИ сообщили о рекордном снижении смертности от туберкулёза в России.
RT на русском: последние новости
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