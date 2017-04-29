Сергей Собянин раскрыл информацию о доходах за 2016 год

Опубликована информация о доходах сотрудников мэрии Москвы за 2016 год. Согласно обнародованным данным, столичный градоначальник Сергей Собянин заработал 6 млн 456 тыс. рублей. За год доходы мэра несколько сократились – в прошлом году он задекларировал 6 млн 480 тыс. рублей.

Как и год назад, Собянин указал в декларации квартиру в пользовании площадью 308,1 кв.м. и гараж 26,8 кв.м. Данные о родственниках в документе, размещенном на официальном портале мэра и правительства столицы, не приводятся.

Самым состоятельным чиновником мэрии, как и год назад, оказался начальник департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин . Его заработок составил 94,9 млн рублей, что на 5 млн больше, чем 2015 году.