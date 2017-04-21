Орешкин анонсировал падение рубля

Российский рубль сильно ослабнет во втором-третьем квартале года. С таким заявлением выступил Максим Орешкин . Слова министра экономического развития передает ТАСС

«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем - второй-третий квартал - платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется», - заявил Орешкин.

Орешкин добавил, что, согласно прогнозу ведомства, к концу 2017 года курс доллара будет составлять 68 рублей. Такой сценарий возможен в том случае, если цена на нефть опустится до 40-45 долларов за баррель. На 15:25 по московскому времени один доллар стоил 56,30 рублей. Цена на нефть марки Brent составляет 52,94 доллара за баррель.