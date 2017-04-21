Главные события у вас в почте
Орешкин анонсировал падение рубля
Российский рубль сильно ослабнет во втором-третьем квартале года. С таким заявлением выступил Максим Орешкин. Слова министра экономического развития передает ТАСС.
«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем - второй-третий квартал - платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется», - заявил Орешкин.
Орешкин добавил, что, согласно прогнозу ведомства, к концу 2017 года курс доллара будет составлять 68 рублей. Такой сценарий возможен в том случае, если цена на нефть опустится до 40-45 долларов за баррель. На 15:25 по московскому времени один доллар стоил 56,30 рублей. Цена на нефть марки Brent составляет 52,94 доллара за баррель.
17 апреля уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что рубль ждет резкий обвал в связи с финансовым пузырем. О спекулятивном пузыре 5 апреля также сообщал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ИД "Собеседник"
-
BFM.RU
-
Парламентская газета