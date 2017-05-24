Сбербанк назвал курс доллара к концу года

ТАСС В конце 2017 года доллар будет стоить 68 рублей. С таким заявлением выступила глава Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева . Ее слова передает

«Наш прогноз был 64, сейчас — 68 рублей на конец 2017 года», — заявила Цепляева.

Цепляева добавила, что к концу 2017 года инфляция в России замедлится до 3,8%, ВВП поднимется на 1,2%, а ключевая ставка будет понижена до 8%. Курс доллара на 25 мая – 56,27 рублей. 21 апреля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что доллар может подорожать до 68 рублей при условии, что цены на нефть опустятся до 40 долларов за баррель. 2 мая руководитель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что в 2017 году курс доллара в среднем будет превышать 60 рублей.

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