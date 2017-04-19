Ткачев назвал курс рубля для безубыточного экспорта

Москва, 19 апреля - "Вести.Экономика" Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью ТК "Россия 24" назвал текущее укрепление рубля угрожающем для экспорта российской сельскохозяйственной продукции. 60 рублей за доллар - это тот курс, который нужен экспортерам, отметил он.

"Для нас 60 рублей за доллар - это минимум. Это что двигало бы нашу экономику, создавало экономические предпосылки для инвестирования в отрасль АПК", - сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы считаем, что излишнее укрепление рубля негативно скажется прежде всего на экспорте нашей продукции, конкурентоспособности", - заявил министр.

Минсельхоз прогнозирует, что темпы роста сельскохозяйственного производства в России по итогам 2017 г. составят 4,8%, как в 2016 г."По итогам 2016 г. - чуть выше 4%. В этом году мы очень надеемся, что эти темпы будут не ниже, более того, у нас есть настрой двигаться дальше. Конечно, есть объективные и субъективные причины, но все-таки наши расчеты, прогнозы - как минимум мы не снизим темпы развития", - отметил Ткачев.

Он надеется на выполнении программы господдержки отрасли. "215 млрд руб. - мы надеемся, что при подготовке бюджета 2018 г. эта цифра останется", - считает Ткачев.По его словам, по отдельным направлениям госпрограммы министерство попросит увеличить поддержку."Надеюсь, что правительство, Государственная дума Совет Федерации и, безусловно, доходы федерального бюджета позволят нам остановиться на этих повышенных обязательствах", - отметил министр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что господдержка АПК сохранится на уровне 2016 г. - около 220 млрд руб."С 2017 г. вводится механизм льготного кредитования, чтобы инвестиции в сельское хозяйство оставались для бизнеса привлекательными, - отметил Медведев. - Ставка должна быть не более 5% .

Чем проще система доведения трансфертов и меньше их число, тем легче. В то же время в результате уменьшения количества межбюджетных трансфертов, в результате такой компрессии мы ничего не должны потерять, потому что если в результате сокращения с 54 до 7 что-то исчезнет из того, что действительно нужно аграриям, это будет плохо".