В ЦБ рассказали о вреде занижения курса рубля

В департаменте исследований и прогнозирования Банка России представили аналитическую записку, в которой речь идет о ситуации с курсом рубля. По мнению авторов записки, попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, судя по историческому опыту, как правило заканчиваются неудачами с точки зрения макроэкономики.

Касаясь среднесрочных угроз занижения валютного курса, эксперты полагают, что для такой страны, как Россия, в подобной политике больше минусов, чем плюсов.

От занижения курса выигрывают трудоемкие отрасли (сельское хозяйство, текстильная промышленность др.), для которых характерна низкая производительность. В свою очередь, капиталоемкие отрасли - металлургия, химия, энергетика, пищепром, машиностроение и проч. - проигрывают от падения курса за счет роста рублевых цен на импортные продукты, считают аналитики регулятора.

"Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат - из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора). В России такое наблюдалось в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты", - говорится в тексте документа.

В результате роста ликвидности реальные ставки оказались сильно отрицательными, что привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда.

"В конечном счете в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России. Важно подчеркнуть, что речь идет о попытках искусственного сдерживания укрепления номинального и реального курса рубля. В случае изменения нефтяных цен происходит равновесная корректировка валютного курса, вызывающая структурные сдвиги в экономике", - подчеркивают эксперты.