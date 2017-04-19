В России поднимут МРОТ

В среду, 19 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего выступления с докладом о работе правительства в Госдуме заявил, что с 1 июля в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а в ближайшие несколько лет он увеличится до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает «Россия 24».

«В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда — до 7500 рублей, хотя это тоже было непросто, и мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего», — рассказал Медведев.

В начале апреля был установлен прожиточный минимум в размере 9691 рубля, для работающих граждан - 10 466 рублей, для пенсионеров — 8 000, для детей - 9434.