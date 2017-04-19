МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего. Об этом в среду, 19 апреля, заявил премьер-министр Дмитрий Медевдев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме . Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда — до 7500 рублей, хотя это тоже было непросто, и мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего», — заявил он.