Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке

Рубль подешевел на 10 копеек к доллару после решения Центробанка о снижении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже

В пятницу, 28 апреля, ЦБ решил понизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта – до 9, 25 процента. На своем предыдущем заседании 24 марта регулятор снизил размер ставки на такую же величину – до 9,75 процента годовых. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 16 июня.

После падения, последовавшего за снижением ставки, национальная валюта вернула свои позиции. По состоянию на 13:45 курс доллара падал на 0,17 рубля - до 56,8 рубля. Курс евро после публикации ЦБ о ставке вырос до 62,53 рубля, но позже снизился до 62,27 рубля. Российской валюте, в частности, помогли растущие цены на нефть.