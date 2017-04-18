Глава МВФ похвалила Россию за антикризисные меры

По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27-28 долларов за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ. «Были приняты правильные финансово-бюджетные меры, сохранялся контроль над инфляцией, была взята на вооружение очень здравая денежно-кредитная политика, включавшая плавающий курс валюты, поддержание стабильности финансового сектора», — заявила Лагард.

В МВФ считают, что российская экономика сумела перейти с «негативной» территории 2015–2016 годов на «позитивную», отметила она.

Фонд улучшил экономический прогноз для России — рост ВВП в 2017-2018 годах составит 1,4 процента. В январском докладе международная организация сулил экономический рост на 1,1 процента в 2017 году и на 1,2 процента в 2018 году.

В 2014 году цены на нефть обрушились более чем в три раза. Это, в свою очередь, привело к резкому падению курса российско валюты. В ответ ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, отказавшись от валютного коридора. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.

Одновременно правительство сократило расходы из-за падения нефтегазовых доходов. В бюджете на 2017 год цена на нефть составляет 40 долларов за баррель.