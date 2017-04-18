Brand Finance назвал самые узнаваемые и дорогие российские бренды

Консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance опубликовала список самых узнаваемых и дорогих российских брендов.

Как сообщает «Газета.Ru», в ходе исследования аналитики учитывали такие факторы, как узнаваемость, лояльность, эффективность бизнес-модели, а также инвестиции в рекламу.

Самым узнаваемым брендом в России стал «Аэрофлот». Второе место досталось Сбербанку, третье — торговой сети «Магнит». «Роснефть» заняла четвертое место, а замкнул пятёрку финалистов «Билайн».

Среди самых дорогих брендов — Сбербанк, «Газпром», «ЛУКойл», «Роснефть», «Магнит», «Сургутнефтегаз», РЖД, ВТБ, МТС и «Татнефть».

Ранее A le возглавил рейтинг наиболее дорогих брендов по версии Interbrand.