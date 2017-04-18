Минсельхоз зафиксировал спад цен на гречку

С осени 2016 года цены на гречку впервые за последние полтора года начали падать. Потребительская цена гречневой крупы с конца августа снизилась уже на 17,9%, говорится в докладе Минсельхоза для правительственной комиссии. Эксперты поясняют, что стоимость гречки стабилизировалась после ее неоправданного завышения на фоне ожиданий плохого урожая. В докладе Министерства сельского хозяйства также сказано о снижении цен на сахар и стабилизации ситуации на потребительском рынке в целом.

В материалах Минсельхоза, подготовленных к заседанию правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, с которыми ознакомились «Известия» , ситуация на потребительском рынке охарактеризована как «стабильная». Индекс потребительских цен на 10 апреля составил 101,1%, что ниже прошлогоднего значения (102,5%), а цены на некоторые продукты, как следует из документа, даже начали снижаться.

«С начала сентября 2016 года отмечено снижение цен на крупу гречневую. Потребительская цена составила 77,51 рубля за 1 кг и снизилась по сравнению с концом августа 2016 года на 17,9%», — говорится в бумагах Минсельхоза.

Тенденция снижения розничных цен на гречку также прослеживается и по данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). По ним, в августе 2016 года стоимость гречневой крупы составляла 94,14 рубля за 1 кг и к марту 2017-го снизилась до 79,83 рубля за 1 кг (на 15,2%).

Примечательно, что цена на гречку в России не опускалась с 2015 года. С июля 2015-го, когда она стоила еще 66,9 рубля за 1 кг, стоимость от месяца к месяцу только возрастала.

— В настоящее время действительно наблюдается снижение цен на гречку. Данное снижение связано с тем, что после высоких и быстрых темпов роста цены произошло перераспределение спроса между культурами, — сообщили «Известиям» представители сети Metro Cash & Carry. — Клиенты стали выбирать другие гарниры и основы для каш, и объем спроса снизился.

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин пояснил, что в конце лета 2016 года цена на гречку неоправданно поднималась в оптовом звене, но теперь произошла ее коррекция.

— Была неблагоприятная погода для уборки, породившая опасения дефицита. Из-за этого произошел неоправданный рост цен в оптово-розничном звене в июле–августе. Затем рынок понял, что дефицита не предполагается, и произошла адекватная коррекция, — пояснил Павел Скурихин.

Он также добавил, что цены на гречку, как и на прочие зерновые культуры, сильно привязаны к курсу доллара, так как эти продукты активно экспортируются. Из-за этого с июля 2015-го стоимость крупы не снижалась. По мнению Павла Скурихина, предпосылок для колебания цен на гречку в ближайшей перспективе нет.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков также полагает, что цены на гречку повышались из-за неблагоприятных прогнозов.

— Теперь у оптовиков начали скапливаться избытки, и они стараются их «сбросить», ведь уже пора заботиться об освобождении места для гречки нового урожая. И теперь задача — снизить цену таким образом, чтобы конкурировать с другими гарнирами — например, макаронами и рисом, — объяснил Вадим Зуйков.

По данным ЕМИСС, в марте средняя цена за 1 кг риса составляла 63,23 рубля, за 1 кг макаронных изделий — 68,36 рубля.

В материалах Минсельхоза также отмечено, что «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная». Средние потребительские цены на хлеб с начала года выросли на 0,8–1,6%, на молоко и молочную продукцию — на 2,5–5,7%. Тенденция к снижению цен отмечена на рынке сахара — за первую неделю апреля он подешевел на 0,3%.

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