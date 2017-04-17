Рублю предсказали обвал из-за надутого спекулянтами пузыря

На российском валютном рынке образовался пузырь. Если он лопнет, курс рубля ждет резкое падение, а также увеличение волатильности. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов , передает ТАСС

«Проблема — это возможное резкое падение курса [рубля], потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов высокий курс, практически пузырь курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», — предупредил он.

Титов отметил, что финансовая система России держится на carry trade. «Потому что, когда ты знаешь твердо, что курс рубля не будет падать, ключевая ставка ЦБ не будет снижаться, то вполне можно брать кредиты в евро, размещаться в российских ценных бумагах с высокой доходностью и спокойно получать, совершенно ни о чем не заботясь, ни о чем не думая, с минимальными рисками высокие проценты», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Ранее, 5 апреля, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что на российском финансовом рынке надувается спекулятивный пузырь.

Похожей точки зрения придерживается советник президента, академик РАН Сергей Глазьев . В конце марта он отмечал, что плавающий курс рубля является «настоящим Клондайком» для финансовых спекулянтов.

Carry trade — стратегия извлечения прибыли за счет разницы в процентных ставках в разных странах.