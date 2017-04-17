В РЖД выдвинули ультиматум правительству

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что компания поднимет тарифы перевозок, если правительство не сможет гарантировать ей льготы по налогу на имущество. Об этом сообщает Life

По данным издания, такое условие Белозеров озвучил в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу. В этом документе отмечается, что с 2018 года право вводить льготы по налогу на имущество, купленное с 2013 года, передается с федерального на региональный уровень. Если в некоторых регионах закон о льготах не будет принят, то РЖД придется платить в бюджеты полную сумму налога.

«Следует учитывать, что рост налоговых платежей в отношении транспортных средств потребует индексации стоимости перевозок и приведет к увеличению транспортной составляющей в себестоимости товаров», - подчеркнул Белозеров. По подсчетам РЖД, если ни один из регионов не установит эту льготу, то налоговые платежи вырастут на 11,1 миллиарда рублей. Эта сумма сравнима со всей выручкой от пассажирских перевозок, в 2016 году составившей 16,8 миллиарда рублей.

Официальный представитель Дворковича заявил Life, что письмо РЖД «направлено в Минтранс для проработки, после чего будет принято то или иное решение».

До 2013 года РЖД были фактически освобождены от налога на имущество, но четыре года назад правительство решило поэтапно отменить эту льготу. Сейчас компания пользуется замороженной льготной ставкой налога в один процент. В то же время перевозчик получил и льготы, например, с 2016 года ставка НДС на пассажирские перевозки была снижена с 18 до 10 процентов, а с 2017-го - до нуля.