Украина обогнала Россию по росту экономики

«В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1 процента», — говорится в документе. При этом в Нацбанке отметили, что ожидают замедления роста ВВП в 2019-2020 годах. Национальный банк Украины сообщил, что рост ВВП страны по итогам 2017 года составил в 2,1 процента. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте регулятора.

Уровень инфляции на Украине в 2017 году составил 13,7 процента, превысив цель Нацбанка на уровне восьми процентов. По прогнозу регулятора, в 2018 году инфляция в стране останется высокой, однако в будущем может начать снижаться.