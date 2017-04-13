В ЦБ допустили обвал нефтяных цен до 40 долларов

«Базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель», - сказала Юдаева.

По словам первого зампреда Банка России, сейчас нефтяной рынок стал более стабильным благодаря «согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти».

«При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик», — отметила Юдаева.