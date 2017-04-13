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В ЦБ допустили обвал нефтяных цен до 40 долларов
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что в среднесрочной перспективе цены на нефть могут снизиться до 40-45 долларов за баррель. Об этом она рассказала на Форуме финансовой стабильности, сообщает РИА Новости.
«Базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель», - сказала Юдаева.
По словам первого зампреда Банка России, сейчас нефтяной рынок стал более стабильным благодаря «согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти».
«При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик», — отметила Юдаева.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на нефть в результате соглашения с ОПЕК оказался меньше желаемого. Москва рассчитывала примерно на 55-60 долларов за баррель. При этом, по его словам, решение в любом случае было правильным, так как цены стабилизировались на более высоком уровне, чем до сделки.
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