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Банк России раскрыл причину укрепления рубля

Банк России раскрыл причину укрепления рубля
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Рубль в первом квартале нынешнего года укрепился в основном из-за притока выручки от внешней торговли. В гораздо меньшей степени рост курса связан с операциями carry trade (стратегия извлечения прибыли за счет разницы в процентных ставках — прим. «Ленты.ру»). Об этом в четверг, 13 апреля, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает РИА Новости.
По ее словам, основные поступления иностранной валюты в Россию были связаны с платежным балансом, профицит которого составил 22,8 миллиарда долларов. «Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2017 года в размере 15,4 миллиарда долларов стал, по сути, во многом зеркальным отражением этого притока», — отметила Юдаева.
Экспортная выручка поступала на счета российских кредитных организаций, которые размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах банков-корреспондентов, пояснила первый зампред Банка России.
6 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей.
В Госдуме считают, что из-за высокой ставки ЦБ на финансовом рынке распространились операции carry trade. Западные инвесторы конвертируют доллары в рубли, а затем, используя укрепляющийся курс рубля и высокую процентную ставку отечественного регулятора, получают огромные спекулятивные доходы.
24 марта Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых.
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