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В январе-марте Резервный фонд сократился на 6,1% — до 913 млрд рублей
Объем Резервного фонда по состоянию на 1 апреля 2017 года составил в рублевом эквиваленте 912,95 млрд руб., что на 59,18 млрд руб. (или 6,09%) ниже показателя на 1 января текущего года. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 4,134 трлн руб., сократившись на 225 млрд руб. (или 5,16%), сообщает Минфин.
Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Центробанке за отчетный период составила отрицательную величину — минус 59,18 млрд руб.
Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за отчетный период составила 224,89 млрд руб.
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