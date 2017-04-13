Названы самые надежные валюты для вложения денег

- После внезапной эскалации геополитической обстановки рубль начал медленно, но верно сдавать позиции. Пара USD/RUB в начале этой недели превышала отметку 57, хотя после ее тестирования была вынуждена откатиться в район 56,70. Схожую картину демонстрирует и EUR/RUB, начав неделю гэпом вверх к психологическому уровню 61,00. Цены постепенно корректируют свою динамику.

Действия США на территории Сирии выбили почву из-под ног российской валюты, и теперь ее перспективы выглядят далеко не так радужно, как несколько недель назад. Все дело в том, что спекулянты, которые активно используют стратегию carry trade и вливают капитал в российские активы, крайне негативно реагируют на любое ухудшение внешней обстановки. Именно поэтому основной источник силы для рубля уже в ближайшее время может исчерпать себя.

Поводом для снижения интереса к российской валюте могут стать признаки обострения отношений между Россией и США, при этом Сирия выступает в роли полигона. По сути дела, итогом визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву стал полноценный ультиматум - Россию фактически принуждают выбрать одну из сторон сирийского конфликта.

При этом, очевидно, что все внимание мирового сообщества сейчас приковано именно к этой ситуации. Слово "санкции" уже звучит вслух, пусть пока в качестве лишь одной из возможных мер оказания давления на нашу страну. А, как мы знаем из не очень далекого прошлого, курс рубля очень чувствителен к любым ограничениям в адрес РФ. Именно поэтому геополитика сейчас и будет задавать основное направление курсу рубля против доллара и евро.

Уже сейчас видны признаки того, что ряд инвесторов переводят средства в защитные активы. Именно поэтому золото вернулось к отметке 1275 долларов за унцию. В последний раз актив достигал этой отметки в ноябре прошлого года, когда рынки были напуганы внезапным избранием Дональда Трампа президентом США.

Мы считаем, что в перспективе от одного до нескольких месяцев в текущих условиях геополитической нестабильности основным спросом будут пользоваться именно "защитные" финансовые инструменты. Из валют к таковым можно отнести швейцарский франк и японскую иену. Есть все основания полагать, что пары USD/JPY и USD/CHF в ближайшие недели окажутся под давлением. Ближайшие цели: отметки 105,50 и 1,0045 соответственно.

Что же касается пар USD/RUB и EUR/RUB, то их судьба будет всецело зависеть от действий и заявлений первых лиц России и США. Если наметятся признаки "консенсуса" между двумя державами, рубль вполне может достичь отметок 55 и 59 за доллар и евро соответственно.