Доллар и евро получат мощный стимул для роста

Наступившая неделя для российской валюты обещает быть непростой. Снова на первый план вышли геополитические риски, которые заставили игроков пересмотреть свои текущие позиции по рублю.

Все изменилось буквально в считанное мгновение, после того как Америка нанесла авиаудары по Сирии, а госсекретарь США обвинил Россию в том, что она не справилась со своей ответственностью в Сирии. Но и техническая картина локально преобразилась.

По итогам минувшей недели на графике пары USD/RUB появились сигналы, указывающие на дальнейший рост американской валюты, как минимум до зоны 57,7-58 рублей. Прорыв выше 58 рублей откроет дорогу в направлении 60-61 рубля.

В паре EUR/RUB разворотных сигналов пока недостаточно, но не исключен рост до ближайшего сопротивления, проходящего через уровень 61,5 рубля.

Как будет дальше развиваться динамика ключевых валютных пар USD/RUB и EUR/RUB, во многом зависит от тех данных, которые будут поступать на этой неделе. И первое, на что стоит обратить внимание, так это на данные за I квартал.

Сегодня, во вторник, ждем данных по текущему счету РФ за I квартал, прогноз - профицит 18,75 миллиарда долларов, а в среду - данные по недельной инфляции. Однако все же это второстепенные показатели, на которые игроки валютного рынка могли бы обратить свой взор в отсутствии внешних раздражителей. Сейчас же биржевиков куда больше волнует угроза ввода новых санкций со стороны Штатов, чем экономическая ситуация в стране.

Безусловно, прошлый опыт санкционного режима нами еще не забыт. И в этой связи наибольший интерес, скорее всего, вызовут не данные по РФ, а переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым , намеченные на 12 апреля. В этот же день ожидается публикация доклада ОПЕК по нефтяному рынку и традиционно публикуемые данные по запасам от API и EIA.

В четверг также добавится и доклад МЭА о нефтяном рынке, в пятницу - данные о числе действующих буровых в США от BakerHughes. Но под занавес недели торговая активность на рынках спадет, так как многие биржи Европы будут закрыты в преддверии Католической Пасхи, облигационный рынок США будет открыт лишь до полудня пятницы. Торговля как на фондовом, так и на валютном рынке в отсутствии части игроков всегда выглядит вялой. Поэтому, если иностранные валюты и получат импульсы к своему росту, то, скорее всего, это произойдет в первой половине недели.

Валюты для поездок на ближайшие пару месяцев можно покупать как по текущим уровням (57 за доллар и 60,5 за евро), так и на снижении в район 56 рублей по американской, так и в район 60 рублей по европейской валютам. Эти уровни обоснованы технически и пока могут выступить в роли основных уровней спроса.