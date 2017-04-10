Украина заняла первое место в рейтинге коррупционных стран

Украина возглавила рейтинг по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом свидетельствует исследование аудиторской компании Ernst & Young.

Компания Ipsos MORI по заказу Ernst & Young провела 4100 интервью в 41 стране в период с ноября 2016 по январь 2017.

В десятку самых коррупционных стран вошли Украина, Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

Наименее коррупционными государствами, согласно исследованию, оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

В ходе опроса выяснилось, что 88% респондентов среди украинцев считают, что в стране процветает коррупция.

Управляющий партнёр компании EY на Украине Алексей Кредисов считает, что отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в стране, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм.

«Это очень тревожные показатели, на которые стоит обратить внимание политическому истеблишменту, и в частности, представителям законодательной, исполнительной и судебной власти Украины», — отметил он.