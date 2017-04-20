Россиянам компенсируют поездки на курорты страны

Действующее законодательство предусматривает возврат средств только с расходов на лечение в санаториях, налоговый вычет при этом составляет не более 30 процентов. Человек, который хочет получить компенсацию расходов на лечение, подает заявление в налоговую, а она позже возвращает часть средств из суммы подоходного налога.

Сейчас законодатели работают над механизмом получения налогового вычета по НДФЛ после самостоятельного приобретения гражданами путевок. По мнению Фомина, такая налоговая льгота увеличила бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 миллиардов рублей в год. По словам сенатора, он официально внесет проект в ближайшее время.

Кроме того, сенаторы готовят инициативу, которая позволит российским компаниям уменьшать налог на прибыль на сумму приобретенных для сотрудников туристических путевок. «Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тысяч путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок», - пояснил Фомин.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести курортный сбор, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса страны. Концепция законопроекта предусматривает посуточное взимание сбора (до ста рублей). Такие сборы могут появиться в четырех регионах: Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Крыму.