Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова заявила, что рост тарифов ЖКХ в России может обогнать бумажную инфляцию и «осложнить и так непростую ситуацию с расходами населения». Об этом сообщает ИА REGNUM.

По мнению Бодровой, «болезненный» рост «коммуналки» означает повышение тарифов ЖКХ на четыре процента в 2017 году. «Ежегодный пересмотр тарифов ЖКХ происходит 1 июля, обычно рост тарифной сетки добавляет к инфляции 0,3−0,6 процента. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития (МЭР), индекс потребительских цен в 2017 году составит 3,8 процента», - отметила аналитик.

Она напомнила, что ежегодно летом тарифы растут, «и обратного пересмотра еще никогда не было». «В МЭР говорят, что в общей сложности тарифы вырастут на четыре процента, но обычно они колеблются в зависимости от региона. Получается, что фактический рост местами может быть выше, причем ощутимо», - подчеркнула Бодрова.

По ее мнению, инициативы МЭР в последнее время «смотрятся односторонне: они направлены на выжимание из населения финансовых ресурсов в интересах казны и монополистов». По данным Бодровой, траты на «коммуналку» составляют в среднем до 40 процентов дохода среднестатистического россиянина.

Правительство утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в России в ноябре прошлого года. Из распоряжения кабмина следует, что Москва станет лидером по росту коммунальных платежей во второй половине 2017 года: плата за услуги ЖКХ в столице вырастет на семь процентов. В Санкт-Петербурге, Республике Саха и Камчатском крае утвердили индекс роста в размере шести процентов. Наименьшее повышение цен ожидается в Северной Осетии. Там коммунальные услуги подорожают на 2,5 процента.